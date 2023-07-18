Автобус с пассажирами влетел в иномарку в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска
Вечером 18 июля в Хабаровске произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись пассажирский автобус маршрута №81 и иномарка. Пострадали люди.
Авария произошла на Тихоокеанской улице между автобусом «Реал» и «Ниссаном».
- Водитель, управляя автобусом «Реал» по улице Тихоокеанской со стороны улицы Шелеста в сторону улицы Салтыкова-Щедрина в районе дома №116А по улице Шелеста, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Nissan Note, в результате чего совершил с ним столкновение, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.
В итоге пострадали два человека: 22-летняя девушка и 71-летний мужчина. Точное их состояние неизвестно. На мете работала полиция.
Инспекторы в который раз напоминают о правилах безопасности и просят быть внимательней на дорогах.
Ранее в Хабаровском крае произошла авария с фурой.
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