Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 19 июля

Женщина спасла баклана с раненым крылом в Хабаровске Фото: предоставлено редакции

Хабаровчанка выхаживает баклана по кличке Богдан. Птицу с поврежденным крылом нашли после прошедшего ливня. Для нее соорудили самодельный вольер, в котором баклан теперь проходит реабилитацию. Ухаживать за «пациентом» женщине помогает ее внук. Он ходит на рыбалку, чтобы достать еду для Богдана.

Суд вынес приговор в деле о нападении на человека и грабеже. Двое мужчин получили наказание после того, как год назад ворвались в квартиру к хабаровчанину и жестоко его избили. После расправы они забрали ценные вещи из дома и сбежали.

Закончились поиски 73-летней женщины, которая пропала во время похода в лес. Она часами блуждала по тайге, пытаясь найти выход из густых зарослей.

В Хабаровске произошла авария с пострадавшими. Пассажирский автобус влетел в иномарку на Тихоокеанской. 22-летняя девушка и 71-летний мужчина получили травмы.

Стало известно, придет ли китайский тайфун «Талим» в Хабаровский край. Сейчас стихия бушует на юге КНР. От тайфуна уже пострадали десятки людей, дома уходят под воду. Авиарейсы и поезда отменяют, а жителей массово эвакуируют в безопасные районы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.