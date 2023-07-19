Горячую воду отключат в Комсомольске-на-Амуре на пять дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Комсомольске запланировано на 24-28 июля 2023 года. В этот период пройдут испытания теплосети, которые проводятся каждые пять лет. ГВС отключат только в некоторых районах города.

С понедельника по пятницу горячей воды не будет у жителей домов, расположенных в границах ТЭЦ-3 – Центральный округ. Отключения затронет, в том числе, объекты промышленности. Также в зону испытаний теплосети подпадает район от ж/д вокзала по проспекту Первостроителей до бульвара Юности в границах Гагарина, Аллеи Труда и Светлой.

Об аварийных ситуациях жители могут сообщать диспетчеру по номерам 23-32-45 и 23-32-20.

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