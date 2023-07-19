Не пристегнулись ремнями: трое молодых людей попали в аварию в Комсомольске

Машина перевернулась с тремя пассажирами Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Трое молодых людей катались по городу вечером 18 июля. 18-летний парень сидел за рулем, а его пассажирами были двое молодых людей 15 и 19 лет. Неопытный шофер сильно разогнался и не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась на крышу.

- Авария произошла в 22:30 в районе дома №89 на Пугачева. Оба пассажира «Тойоты Хариер» пострадали, так как не были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Старший пассажир отделался ушибами, а вот 15-летнего подростка госпитализировали в травматологическое отделение больницы. Водитель в аварии не пострадал.

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