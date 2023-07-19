Закрытие Дальневосточной театральной школы состоялось в Хабаровске Фото: Хабаровский краевой ТЮЗ
II Дальневосточная театральная школа завершила работу в Хабаровске. Во время события участникам удалось разработать эскиз спектакля «Калина красная» по мотивам повести Василия Шукшина. Постановка войдет в репертуар Хабаровского краевого театра драмы. Его премьера состоится в следующем сезоне.
- Одним из значимых результатов стало укрепление театрального сообщества. Участники смогли обменяться идеями, опытом, знаниями и установить партнерство. Это способствует развитию театральной сцены в ДФО, создает условия для реализации новых проектов, — сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
В рамках школы больше 100 человек приняли участие в образовательных программах. Мастер-классы провели режиссеры Артем Устинов и Михаил Лебедев, Светлана Ханжина, Сергей Тимонин и Елена Древалева.
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