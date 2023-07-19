В Комсомольске на две недели отключат горячую воду в августе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей микрорайона Дружба ожидает двухнедельное отключение горячей воды в августе 2023 года. Причиной станет остановка работы ТЭЦ-3. Энергетики проведут ремонт оборудования перед началом отопительного сезона.

Отключение горячей воды произойдет 1 августа в 8:00. В зону попадают дома по адресам:

- Дружба, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 32 и 33;

- Берлин, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 и 17;

- Березовый, 9/2.

В мэрии уже рассказали, когда включат горячую воду в Комсомольске. Системы запустят 14 августа до 24:00. Еще какое-то время понадобиться, чтобы теплая вода заполнила трубы.

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