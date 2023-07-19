Глаза карие, волосы русые: 28-летнего мужчину две недели ищут в Хабаровском крае

Волонтеры помогают в поисках пропавшего 3 июля мужчины в Хабаровске Фото: ДПСО «Лига Спас»

28-летний Артем Иванов перестал выходить на связь 3 июля. Последний раз мужчину видели в селе Гаровка-1 Хабаровского района. Волонтеры ДПСО «Лига Спас» объявили о его поисках в Хабаровске и селе Некрасовка, где также может находиться Артем.

Из особых примет мужчины - худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, карие глаза и русые волосы. Нет информации, во что он может быть одет.

Всех, кто знает, где находится Артем Иванов, просят звонить по номерам +7 914-190-12-17 или +7 914-167-37-77. Также волонтеры просят сообщать любую информацию о возможном местоположении пропавшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.