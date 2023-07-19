Хабаровским компаниям помогают экспортировать рыбу Фото: минэкономразвития Хабаровского края

Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании региона продвигают свою продукцию на внешние рынки. В том им помогает краевой Центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На сопровождении сейчас находятся 30 предприятий.

- За три с половиной года мы помогли наладить экспорт 31 предприятию. Наши компании смогли нарастить поставки продукции в Китай, Республику Корея, Японию, Индонезию, Вьетнам и Германию. По итогам оказанных услуг почти все заключили экспортные контракты, - сказал глава Центра поддержки экспорта Михаил Сергиенко.

Партнеры краевых предприятий чаще импортируют сельдь, треску и минтай, подвергнутые первичной переработке и потрошению. Также есть спрос на краба, рыбное филе и фарш.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.