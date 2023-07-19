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НовостиОбщество19 июля 2023 1:02

Хабаровским компаниям помогают экспортировать рыбу

Продукцию отправляют в Китай, Республику Корея, Японию, Индонезию, Вьетнам и Германию
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровским компаниям помогают экспортировать рыбу Фото: минэкономразвития Хабаровского края

Хабаровским компаниям помогают экспортировать рыбу Фото: минэкономразвития Хабаровского края

Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании региона продвигают свою продукцию на внешние рынки. В том им помогает краевой Центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На сопровождении сейчас находятся 30 предприятий.

- За три с половиной года мы помогли наладить экспорт 31 предприятию. Наши компании смогли нарастить поставки продукции в Китай, Республику Корея, Японию, Индонезию, Вьетнам и Германию. По итогам оказанных услуг почти все заключили экспортные контракты, - сказал глава Центра поддержки экспорта Михаил Сергиенко.

Партнеры краевых предприятий чаще импортируют сельдь, треску и минтай, подвергнутые первичной переработке и потрошению. Также есть спрос на краба, рыбное филе и фарш.

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