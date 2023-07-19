Взял на таран: трамвай врезался в иномарку в Хабаровске

Водитель выехал на трамвайные пути и устроил аварию в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

Утро 19 июля для хабаровчан началось с пробок. Причиной стали несколько аварий, которые произошли в центре города.

Одно из ДТП случилось на пересечении Ленина и Шеронова. Здесь легковушка выехала на трамвайные пути прямо перед двигающимся вагоном. Как итог - трамвай протаранил иномарку в правый бок. Обстоятельства аварии пока неизвестны. О пострадавших не сообщается.

Другое ДТП случилось на Ленина. Там небольшой грузовик «пихнул» в бок «Хонду», перекрыв полторы полосы дороги. Пользователи соцсетей предполагают, что водитель пытался развернуться с крайнего правого ряда, но маневр закончился плачевно. На место уже приехали сотрудники ГИБДД.

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