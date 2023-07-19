Жители Хабаровского края выберут села и поселки для подключения к Интернету Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей края приглашают принять участие в онлайн-голосовании по выбору населенных пунктов, которые подключат к интернету в 2024 году. Опрос пройдет на портале госуслуг. Выбрать можно будет села и поселки, в которых проживают от 100 до 500 человек.

- Благодаря этому проекту в 2023-м интернет появился у жителей поселков Южный и Пуир, сел Восход, Аим и Чекунда. Всего в этом году будут подключены тринадцать населенных пунктов. Рекомендуем жителям активно голосовать за населенные пункты. В итоговый перечень войдут только пять населенных пунктов Хабаровского края, - сказал министр цифрового развития и связи региона Алексей Гусев.

Список сел для подключения к интернету будут составлять в два этапа. Онлайн-голосование пройдет с 17 июля по 13 августа. А с 17 июля по 10 сентября принимаются индивидуальные или коллективные заявки в Минцифры РФ по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. На втором этапе будет проведена проверка выбранных населенных пунктов на соответствие критериям отбора.

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