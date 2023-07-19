Работников почты поздравили с профессиональным праздником в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске поздравили коллектив регионального почтового отделения филиала «Почты России» с профессиональным праздником. Их наградили за многолетний труд и отдачу своему делу. Сотрудников поблагодарили за внимательность и терпение, без которых невозможна работа в этой отрасли.

За последние годы почтовая отрасль активно развивается. Для этого внедряются новые технологии, расширяется список предоставляемых услуг. Также «Почта России» участвует в акциях, посвященных участникам СВО.

После церемонии награждения состоялась беседа в формате «вопрос - ответ». Глава города рассказал о благоустройстве территорий в Хабаровске, развитии сферы образования и работе общественных советов.

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