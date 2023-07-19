Двери для лайнера МС-21 начали собирать в Комсомольске-на-Амуре Фото: @uac_ru Фото: Социальные сети

Специалисты производственного центра корпорации «Иркут», расположенного в Комсомольске, приступили к сборке первого комплекта дверей для самолета МС-21. Это российское среднемагистральное узкофюзеляжное судно, которое в будущем будет использоваться отечественными авиаперевозчиками.

На сегодняшний день сборка компонентов будущего самолета происходит на первых двух стапелях для багажных дверей. В скором времени цех должен заработать на полную мощность. Отмечается, что для роста производительности производства нужны новые стапели. Сейчас на предприятии ожидают их поставку и монтаж.

В «Объединенной авиастроительной корпорации» добавили, что на следующих этапах организации Центра специализации по сборке дверей и люков будут выстроены линии сборки для SSJ, Ил-114 и Ту-214.

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