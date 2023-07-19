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НовостиОбщество19 июля 2023 3:35

Новый пункт отбора на службу по контракту открылся в Хабаровске

Добровольцы могут записаться в дивизионы «Ерофей Хабаров» и «Максим Пассар»
Александра ЯВИЩЕНКО
Новый пункт отбора на службу по контракту открылся в Хабаровске

Новый пункт отбора на службу по контракту открылся в Хабаровске

Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровска теперь имеют возможность получить информацию о прохождении военной службы по контракту в новом пункте отбора, который открылся в городе накануне. Он расположен по адресу Аксенова, 28.

В пункт отбора могут обратиться те, кто хочет поступить на службу в именных дивизионах «Ерофей Хабаров» и «Максим Пассар». После консультации работники могут отправить добровольцев на запись в единый пункт отбора на Серышева, 3. Контактный телефон: 8 (4212) 39-71-93.

Для жителей Комсомольска подобный пункт открыт на Севастопольской, 55. Телефон для справок: 8 (4217) 54-89-28.

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