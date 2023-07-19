Выплаты на карманные расходы увеличили детям-сиротам в Хабаровском крае Фото: Федор СКВОРЦОВ

По требованию губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в регионе в 20 раз увеличили размер выплат детям-сиротам. Деньги на карманные расходы уже начали поступать на счета несовершеннолетних воспитанников детских домов.

Размер выплат для детей от шести до восьми лет поднялся с 50 до 600 рублей, 9-12 лет - с 70 до одной тысячи рублей, 13-18 лет со 150 до трех тысяч рублей.

Напомним, в Хабаровском крае в детских домах проживают около 800 сирот. Карманные деньги помогут им научиться планировать расходы и повысить финансовую грамотность.

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