Все лето ухаживают за цветами в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Специалисты «Горзеленстроя» в Хабаровске в течение всего лета ухаживают за цветами, кустарниками и деревьями. Сейчас они очищают клумбы от сорняков, обрезают и стригут кустарники.

- Приводим в порядок улицы Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Шевчука, бульвары и скверы, а также другие участки в разных районах. Особое внимание уделяем удалению лишней растительности вблизи светофоров. Сами отслеживаем ситуацию, а также работаем по обращениям надзорных служб и жителей, – рассказала заместитель директора МБУ «Горзеленстрой» Екатерина Бакулева.

Каждый день рабочие вырезают нависшие над дорогами ветки 20 растений. Для этого они используют ножовки и бензопилы, туда, где человеческим ростом не достать, - подвозят спецтехнику с вышками. На поливе работают минимум четыре водовоза.

Всего в этом году высадят в Хабаровске 2200 деревьев и почти 1800 кустарников.

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