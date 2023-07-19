Дополнительные выплаты получили приемные семьи в ЕАО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Еврейской автономной области могут получать выплаты, если станут приемными родителями. В регионе приняли новый закон, но касается он лишь тех, кто подарил любовь и заботу сразу нескольким детям.

Так, каждый месяц они будут получать по 20 тысяч рублей на ребятишек до семи лет, по 30 тысяч – на детей от восьми до 12 лет, и по 40 тысяч – на подростков от 13 до 18 лет.

- Это дополнительная мера поддержка, и она будет предоставляться независимо от дохода семьи и ранее назначенных выплат, - уточнил председатель Заксобрания ЕАО Роман Бойко.

Этот закон призван решить сразу несколько задач: подарить семью детям из детских домов, не разлучать братьев и сестер. Кстати, в области провели опрос, и порядка 300 семей согласны взять сразу несколько детишек, если государство поможет. Также закон позволит разгрузить детские дома.

Ожидается, что уже этой осенью, после принятия правительством необходимых подзаконные актов, можно будет брать детей под опеку по этому закону.

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