Место для отдыха многодетных семей появится в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Еще одно место, где смогут отдохнуть люди, появится в Хабаровском крае. Его обустроят в Хабаровском районе, там скоро будет общественно-деловая зона для отдыха жителей. Она разместится на месте заброшенного карьера в районе Нового квартала Мичуринского села.

- По словам губернатора региона Михаила Дегтярева, работа властей всегда должна быть на благо людей. Если муниципалитет знает, как грамотно распорядиться участком, и это принесет пользу местным жителям, надо давать такую возможность. Но то, как это будет сделано, мы обязательно проконтролируем, - сказал первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

Новый квартал несколько лет назад отдали под развитие сельского хозяйства для многодетных семей. Сегодня здесь их живет порядка 40. Район активно развивается, поэтому обустроить его необходимо. Сначала на участке проведут рекультивацию, а внешний вид парка выберут сами жители.

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