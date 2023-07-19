Хабаровск защищается от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия в рамках муниципальной программы выполнены на 43 процента Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

На заседании комитета по городскому хозяйству депутатам Хабаровской городской думы был представлен отчет о текущей ситуации по реализации муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа «Город Хабаровск» от чрезвычайных ситуаций», рассчитанной на период с 2021 по 2025 год.

Как рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Андрей Колчин, реализация мероприятий в рамках программы проходит в соответствии со сроками. Общий показатель выполнения мероприятий на сегодняшний день достиг 43 процентов.

Так, за обозначенный период в целях безопасности было установлено 184 знака «Купание запрещено» и «Переезд по льду запрещен», а работы по расчистке естественных водопропусков позволили восстановить пропускную способность 106 метров труб и обустроить 100 погонных метров кюветов.

В рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах установлены спасательные посты, которые будут функционировать до 31 августа. Что касается новой техники, то 500 пожарных извещателей были закуплены и установлены в 250 жилых помещениях.

До конца года будет освоено еще порядка 51 миллиона рублей, которые пойдут на доустановку знаков безопасности, обеспечение деятельности МКУ «Центр проведения спасательных работ» и другие мероприятия.