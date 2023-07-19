Память почетного гражданина Хабаровска увековечат на здании гимназии

Мемориальная доска появится на фасаде гимназии №1 Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Члены комитета по местному самоуправлению одобрили рассмотрение проекта о нанесении на фасад гимназии №1 мемориальной доски в память почетного гражданина Хабаровска Марии Яковлевны Киреевой.

Инициатива поступила от общественной организации «Хабаровский городской союз женщин» и была поддержана руководством гимназии №1, несколькими школами города, а также городским советом ветеранов.

Переехав в Хабаровск, Мария Яковлевна захотела быть учителем, поэтому в 1951 года стала студенткой Хабаровского педагогического института. Позже успела поработать в качестве директора средних школ №7 и №56. В 1964 году работала заведующей отделом образования Индустриального района. С 1965 по 1982 год работала директором школы №71, которая позже и стала той самой гимназией №1.

Под руководством Марии Киреевой учреждение стало новатором важных начинаний в сфере образования в Хабаровске: кабинетная система, школьное самоуправление, общественный смотр знаний. Школа стала площадкой для семинаров с участием руководителей городских и краевых образовательных учреждений. В годы работы Марии Яковлевны на базе гимназии был создан школьный музей истории, который работает и по сей день.

В 2004 году ее имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» с вручением памятной медали. Мария Яковлевна удостоилась медали «Ветеран труда», а также стала одной из первых, получивших звание «Почетный гражданин Хабаровска».

Эскиз и место размещения согласованы с главным художником города. Открытие мемориальной доски планируется приурочить к грядущему Дню учителя.