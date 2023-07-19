Около 13 тысяч «Дальневосточных гектаров» выдали в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги программы «Дальневосточный гектар». Пока она работает, хабаровчане получили в пользование 12840 земельных участков, 3,5 тысячи оформили в собственность.

Также власти рассказали о нововведениях. Например, с конца прошлого года на землях можно строить жилые дома. Главное, чтобы не было правил землепользования и застройки, а также документов по планировке территории. Решать, чем заниматься на полученной земле, хабаровчанин может два года, а не один. Направлять специальную декларацию теперь тоже не нужно, нет и проверки на наличие документа.

А с начала месяца подавать заявления и обмениваться документами можно через «Госуслуги». Подписать договор теперь можно в течение двух месяцев, а не одного. И если уполномоченный орган не получит документ за три месяца, то его уже будут считать незаключенным, а землю могут без проблем передать другому желающему.

- Кроме этого, гражданину дано однократное право отказаться от участка с сохранением возможности получить другой гектар. Это можно сделать в случае обстоятельств, препятствующих использованию такого участка в соответствии с ранее выбранными видами разрешенного использования. Критерии невозможности использования и основания для отказа в прекращении такого договора законом не предусмотрены, - рассказал начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту Андрей Примак.

Программа будет работать до 2035 года. По ней любой человек может получить на пять лет участок до одного гектара. Землю выдают на Дальнем Востоке или в Арктике. При успешном освоении его можно оформить в собственность.

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