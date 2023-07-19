Хабаровчане увеличили трафик в крупных ТЦ города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У жителей региона вырос интерес к совершению покупок как в торговых центрах, так и в онлайн-магазинах. Об этом говорит анализ активности абонентов Хабаровска, проведенный с помощью обезличенной статистики Big Data специалистами МегаФона ко Дню работников торговли. Самые «горячие» дни шопинга у хабаровчан - в конце недели, они активно выбирают товары в маркетплейсах и посещают крупные торгово-развлекательные центры.

Этим летом мобильный трафик абонентов в крупных торговых центрах Хабаровска увеличился на 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Пик активности покупателей приходится на конец недели - с четверга по субботу, а самый неактивный день - воскресенье, когда жители города готовятся к предстоящей трудовой неделе.

При этом стоит отметить, что рост интереса к торговым центрам значительно уступает динамике спроса на онлайн-торговлю. В Хабаровском крае с начала года интернет-трафик на крупных маркетплейсах увеличился на 45%.

«Мобильный интернет помогает нашим абонентам не только в онлайн-шопинге, но и во время прогулок по торгово-развлекательным центрам. Ежедневно в моллах скачивают около двух тысяч гигабайт трафика, такой объем сравним с отправкой почти 300 селфи в минуту. Покупатели переписываются в мессенджерах, отправляют фото и видео в социальные сети, ищут необходимую информацию о товарах в интернете или читают книги и слушают музыку онлайн, отдыхая после шопинга на фудкортах. Для качественной работы сети специально для посетителей и сотрудников магазинов у нас построены индор-базовые станции в крупных торговых центрах. Средние скорости передачи данных превышают 30 Мбит\с», - отмечает директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Проникновение сигнала от внешних базовых станций внутрь здания, расположенных в нем магазинов, примерочных и складских помещений, может быть затруднено особенностями конструкций, толщиной и материалом стен. Поэтому индор-решения, то есть установка телеком-оборудования внутри помещений, - эффективный способ для обеспечения качества и скорости интернета. Такое решение оператор применил в торговых центрах «Макси Молл», «Броско Молл», «Энерго-Плаза», «Экодом», «Стрелка», «Южный Парк» и других.