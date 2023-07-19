Жара сменит дождливую погоду в Хабаровске 20 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг город накроет жара. Погода в Хабаровске 20 июля будет солнечной, без осадков. Ночная температура будет колебаться в диапазоне от +19 до +21 градуса. Днем воздух прогреется до +30…+32 градусов.

Надеяться на ветер, который поможет справиться с жарой, хабаровчанам не придется. Легкие потоки воздуха едва достигнут скорости 5-7 метров в секунду.

20 июля погода будет безоблачной на территории всего региона. Жарче всего будет на северных и центральных территориях. Местами температура поднимется до +34…+36 градусов. На юге днем будет от +32 до +34 градусов.

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