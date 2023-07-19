В гости на улиточную ферму приглашают жителей Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самый разгар лета, и для жителей Хабаровского края составили новую программу на предстоящие выходные. Например, в регионе началась пора лотосов, поэтому открыты экскурсии на озера, где они растут. В субботу и воскресенье организуют несколько туров.

- Сделать интересные снимки на фоне «амурского чуда» можно будет на новой экскурсии на прогулочном теплоходе. Это не просто поездка на речном трамвайчике, по пути к мосту через Амур пассажирам расскажут малоизвестные факты из истории Хабаровска, а в музее под открытым небом можно увидеть и потрогать экспонаты, а также прокатиться на вагонетке. Ближайшие рейсы состоятся 22 и 23 июля в 15:00, - рассказали в министерстве туризма.

Также в крае разработали новый тур выходного дня «Комсомольский экспресс». На эти выходные свободных мест нет, сейчас идет бронь на 25-28 августа и 22-25 сентября.

Еще одной новинкой этого сезона стало путешествие на улиточную ферму. На ней расскажут, как выращивают улиток Muller и ухаживают за ними. У участников тура будет возможность продегустировать их в двух разных соусах. Также женская половина посетителей сможет попробовать косметику с муцином - веществом, выделяемым улитками, - и оценить его эффект. Муцин улитки омолаживает кожу, помогает бороться с морщинами и хорошо увлажняет.

А 29 июля на фестивале «Встреча сородичей» жителям края предлагают оценить удэгейскую кухню. Праздник пройдет в селе Гвасюги, которое появилось на месте старинного удэгейского стойбища около 100 лет назад.

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