Хабаровская ТЭЦ-2 готовится к отопительному сезону

Фото: АО «ДГК»

На Хабаровской ТЭЦ-2 (АО «ДГК», входит в группу «РусГидро») завершился капитальный ремонт котлоагрегата №9. Он проходил в течение 2,5 месяца.

В ходе капремонта заменено 100% нижних конвективных пакетов на котле. Это улучшит качество подогрева воды, гидравлику и повысит надежность работы. Также в рамках подготовки внутристанционного оборудования к зиме заменены мазутные трубопроводы, арматура и задвижки, проведено комплексное обслуживание очистных сооружений.

До старта отопительного сезона у энергетиков еще достаточно работы: необходимо провести обслуживание электрооборудования, задвижек и трубопроводов. Готовятся к зиме Волочаевская и Некрасовская котельные. На этих объектах выполняются плановые работы по котельному оборудованию.

«Капитальный ремонт закончен, но остался текущий. Качественно проделанная работа в летний период позволяет надежно работать в отопительный сезон», - отметил директор Хабаровской ТЭЦ-2 Ермек Кунтулов.

В следующем году на станции планируется приступить к масштабным работам по ремонту 120-метровой дымовой трубы. Также сейчас ведется актуализация проекта по реконструкции бака-аккумулятора объемом в пять тысяч кубометров. В разработке находится проект по внедрению новых автоматических систем управления семи котлами станции (запланирован переход на отечественную продукцию).

Напомним, что в следующем году ТЭЦ-2 исполнится 90 лет. Станция - старейший действующий объект энергетики Хабаровска. В качестве отдельного структурного подразделения в ее состав входят Ургальская, Волочаевская и Николаевская котельные.