Подросток на мотоцикле влетел в грузовик в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авария с мотоциклом произошла в Хабаровске днем 19 июля. На улице Совхозной, недалеко от дома №79, двухколесный транспорт столкнулся с грузовиком. Без пострадавших не обошлось.

В 15:30 водитель грузового автомобиля Shacman, двигаясь со стороны улицы Кола Бельды с левым поворотом на улицу Трехгорную, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

За рулем мотоцикла находился 17-летний парень. Он получил травмы, подростка увезли в больницу. Сейчас он проходит обследование.

На месте работают полицейские, им предстоит установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что если окажется, что в аварии виноват подросток, которому запрещено садиться за руль, то мамам и папам придется ответить по статье за неисполнение ими обязанностей по воспитанию.

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