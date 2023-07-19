Пришлось лечиться: мужчина в автобусе сорвал с шеи хабаровчанки золотую цепочку

Мужчина сорвал цепочку с шеи жительницы Хабаровска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские Хабаровска задержали подозреваемых в грабежах. Так, в Железнодорожном районе жертвой преступника стала женщина. Днем она ехала на автобусе. Когда добралась до нужного места, начала расплачиваться. В этот момент в салон залетел мужчина, сорвал с ее шеи золотую цепочку за 40 тысяч рублей и убежал.

- Сила рывка была такой, что хабаровчанка обратилась в травмпункт. Медики оказали ей первую помощь и рекомендовали амбулаторное лечение, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские задержали подозреваемого - 45-летнего мужчину. Украшение он продал на рынке за три тысячи рублей.

Другим грабителем стал 26-летний парень. На улице Айвазовского в Индустриальном районе он увидел машину с приоткрытым окном передней пассажирской двери. На сиденье лежал смартфон. Молодого человека даже не смутило, что водитель был в машине. Он подошел со стороны багажника, вытащил телефон за 12 тысяч рублей и скрылся во дворах. У него уже есть криминальный опыт.

Телефон парень оставил себе, полиция изъяла у него гаджет.

По каждому случаю завели уголовное дело, мужчинам грозит до четырех лет колонии.

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