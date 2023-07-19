Обратиться к президенту смогут жители Комсомольска-на-Амуре Фото: администрация города

У жителей Комсомольска-на-Амуре появится возможность обратиться к президенту России. В городе будет работать передвижной комплекс мобильной приемной Владимира Путина.

Обратиться за помощью можно будет 27 июля с 10 до 17 часов. Принимать жителей города будут у здания администрации по улице Аллея Труда, 13.

- В этот день комсомольчане в режиме видео-конференц-связи смогут обратиться в управление президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, - рассказали в администрации города.

Принимать будут людей по живой очереди. При себе нужно иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Без него специалисты не примут.

Узнать всю дополнительную информацию можно по телефону: 8 (4217) 54-10-31, ежедневно с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов, кроме выходных дней.

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