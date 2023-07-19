Больше 1000 ребят пойдут в первый класс в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

Чуть больше месяца осталось до конца самых длинных и любимых детьми каникул. А для кого-то этот учебный год станет первым в жизни. Ребята уже вовсю закупают канцелярию, выбирают дневники и ручки. В этом году в Биробиджане впервые за парты сядут больше тысячи ребят.

Распределение проходило по территориальному принципу. Заявления начали принимать еще весной.

– Приемная кампания стартовала с 1 апреля. До 1 июля городские школы принимали первоклассников, проживающих на закрепленной за школой территории. На сегодняшний день подано 837 заявления, - рассказал мэр Биробиджана Максим Семенов.

Сейчас школы работают с родителями, которые хотят записать в школу ребенка не по месту регистрации. Прием детей еще не завершен, и продлится он до 5 сентября – если в школах будут еще места. Так что приход ребят еще ожидается.

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