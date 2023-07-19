13 бутылок алкоголя вытащил из магазина житель Биробиджана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Биробиджане сотрудники полиции задержали мужчину, который ограбил вино-водочный магазин. Из торговой точки житель города вытащил 13 бутылок виски. В полицию с заявлением обратился директор магазина.

- Сотрудниками полиции установлено, что бутылка виски стоимостью 2 887 рублей похищена с прилавка магазина, а позже похищен ящик с 12-ю бутылками во время разгрузки товара, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Подозреваемого задержали по «горячим» следам. Им оказался 42-летний мужчина с обширным криминальным прошлым. На допросе он рассказал схему своей работы: снял антикражный магнит, вынес бутылку, а потом вернулся еще за одной, но увидел разгрузку товара и понял, что ему «повезло». Незаметно, пока водителя не было на месте, вытащил ящик и сбежал. Упаковку выбросил в ближайшем дворе, бутылки разложил по пакетам и отправился домой. Насладиться дорогим алкоголем не успел: по пути его задержала полиция.

Проводится проверка, похищенное изъято.

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