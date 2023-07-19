Производство цельного молока растет в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае растет производство цельного молока. Например, на Переяславском комбинате в месяц выходит до 15 тонн напитка, в планах выйти на 450 тонн. Сырье предприятие покупает у местных фермеров и сельхозорганизаций. Они сейчас наращивают поголовье скота, за счет которого растет и количество сырого молока.

В июле предприятие выпустит еще и новые вкусы йогуртов, сметану и молочные напитки. Продукцию поставляют в магазины края. Два года назад на заводе ввели маркировку. Сейчас продавать «молочку» без нее нельзя.

- Мы постоянно работаем над расширением мер господдержки. Чтобы поддержать молокоперерабатывающие предприятия, которые ввели маркировку своей продукции, правительство РФ разрабатывает новый вид помощи. Так, те, кто перерабатывает молочную продукцию в крае, смогут возместить до 70 процентов затрат на маркировочное оборудование, – рассказала начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности Светлана Абдалова.

За пять месяцев этого года в регионе произвели 15, 6 тысячи тонн молочной продукции, что почти на восемь процентов больше того же периода прошлого года. Всего за 2022-й в крае произвели 34, 5 тысячи тонн молока и молочной продукции. Ее в регионе выпускают пять производителей. Одно из них работает уже около 100 лет, и в его списке - порядка 70 молочных товаров.

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