Жительница Магадана наворовала украшения, игрушки и технику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане осудили 27-летнюю женщину, которая наворовала разных вещей на 700 тысяч рублей. Присвоила себе девушка все: и игрушки, и одежду, и украшения, и косметику. Всего было девять краж и три покушения на чужое имущество.

В марте прошлого года она обокрала квартиру дома по улице Гагарина. Вошла в закрытую дверь и обчистила шкатулку с украшениями. Кольца, серьги и браслеты продала с помощью знакомого, не посвящая его в подробности. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

Спустя некоторое время таким же образом стащила дамскую сумочку. Ребенок забыл закрыть дверь в квартире по Марчеканскому переулку, чем и воспользовалась воровка.

- В одной из торговых точек областного центра фигурантка совершила кражу пяти телевизоров: сначала прошла на склад и через запасной выход вынесла два телевизора, а вернувшись спустя несколько дней похитила еще три товара указанной категории. Краденое обвиняемая продавала случайным людям в этот же день по заниженной цене, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Знакомы охарактеризовали ее как энергичную даму. Оно и видно: интересовало ее все, что плохо лежит. Из магазина парфюмерии, например, она вынесла шесть флаконов духов на 50 тысяч рублей. Три раза ее ловили на месте, когда она пыталась утащить игрушки и одежду.

Криминальный шоппинг прекратили полицейские. Свою вину девушка признала. Всего она наворовала на 700 тысяч рублей. Теперь шесть лет она проведет в колонии, где должна пересмотреть свое поведение.

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