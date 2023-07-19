Несколько лет в колонии проведет мужчина за попытку убить друга в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЕАО суд вынес приговор 60-летнему мужчине за покушение на убийство. Житель приморья гостил в Теплоозерске у друга. Как это часто бывает, застолье подкрепилось спиртным. В итоге обычный разговор перерос в ссору, а тот – в поножовщину.

Преступление произошло 27 июля прошлого года. Мужчины распивали в общежитии алкоголь.

- В ходе застолья между ними возник конфликт и мужчина неоднократно угрожал приятелю убийством, а затем нанес похожим на нож предметом несколько ударов в область лица и шеи, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Довести дело до конца мужчина не смог, так как приятеля спас сосед по комнате, оттолкнув нападавшего. Тогда он побежал за жертвой, догнал и ударил ножом в шею.

Очевидцы вызвали скорую, врачи помогли пострадавшему. Его приятель вину не признал, сказал, что защищался. Но суд доказал его вину. Теперь он проведет в колонии строгого режима шесть лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.