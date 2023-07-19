Больше 50 просроченных товаров продавали в магазине Магаданской области
Фото: Елена КРИВЯКИНА
Жителей поселка Омсукчан на Колыме кормили просрочкой. Товары с истекшим сроком годности продавали в местном магазине. После того, как сельчанам надоело покупать просрочку, они обратились в органы. В дело вмешалась прокуратура. Сейчас эта ситуация находится на особом контроле ведомства.
- В непростых климатических условиях от питания напрямую зависит состояние здоровья северян. Прокуратурой Омсукчанского района проведены проверки соблюдения законодательства при реализации продуктов населению, - сказали в прокуратуре Магаданской области.
Так, в одном из магазинов нашли 52 наименования товаров с истекшими сроками годности. Это и колбасы, и крупы, и молочка, и кондитерские изделия. Все они сняты с продажи и уничтожены во время проверки.
Хозяина торговой точки привлекли к ответственности. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.
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