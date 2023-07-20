Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 20 июля

До 20 лет колонии получит пара наркоторговцев из Хабаровского края Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

44-летний мужчина и 38-летняя женщина из Бикина больше года снабжали город запрещенкой. Пара возила наркотики из Хабаровска, фасовала их на партии и продавала. Плату за товар они брали в биткоинах. Почти за год они легализовали больше миллиона рублей.

Спасатели достали из озера Мылки труп мужчины. Это уже второй случай гибели людей на водоеме в 2023 году. Поиски тела заняли у водолазов три дня.

Мертвую женщину нашли среди строительного мусора в здании заброшенной школы. Полиция выясняет, что стало причиной ее смерти. По предварительной информации, она носит некриминальный характер.

Жители города Юности 27 июля смогут обратиться к президенту России. В этот день будет работать передвижной комплекс мобильной приемной Владимира Путина.

В Хабаровском крае в 20 раз вырос размер выплат детям-сиротам. Решение увеличить сумму карманных денег воспитанникам детдомов принял губернатор региона Михаил Дегтярев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.