Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 22:26

Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 20 июля

До 20 лет колонии получит пара наркоторговцев из Хабаровского края
Александра ЯВИЩЕНКО
До 20 лет колонии получит пара наркоторговцев из Хабаровского края

До 20 лет колонии получит пара наркоторговцев из Хабаровского края

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

44-летний мужчина и 38-летняя женщина из Бикина больше года снабжали город запрещенкой. Пара возила наркотики из Хабаровска, фасовала их на партии и продавала. Плату за товар они брали в биткоинах. Почти за год они легализовали больше миллиона рублей.

Спасатели достали из озера Мылки труп мужчины. Это уже второй случай гибели людей на водоеме в 2023 году. Поиски тела заняли у водолазов три дня.

Мертвую женщину нашли среди строительного мусора в здании заброшенной школы. Полиция выясняет, что стало причиной ее смерти. По предварительной информации, она носит некриминальный характер.

Жители города Юности 27 июля смогут обратиться к президенту России. В этот день будет работать передвижной комплекс мобильной приемной Владимира Путина.

В Хабаровском крае в 20 раз вырос размер выплат детям-сиротам. Решение увеличить сумму карманных денег воспитанникам детдомов принял губернатор региона Михаил Дегтярев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.