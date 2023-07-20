Молодой человек попал в больницу после падения с самоката в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Вечером 19 июля молодой человек ехал на самокате по тротуару в районе дома №185 на Краснореченской. Он наехал колесом в яму и упал. Неудачно приземлившись, он сломал руку. Парню вызвали «скорую». Врачи забрали его в больницу.

- Прокуратура Индустриального района начала проверку. По ее результатам будет дана оценка работы должностных лиц, ответственных за содержание тротуара. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Местные жители говорят, что в прошлом году участок тротуара и прилегающую к нему дорогу ремонтировали, но пешеходная зона покрылась ямами почти сразу после этого.

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