Влетел в ограждение: комсомольчанка получила травму головы при аварии

Женщина пострадала в аварии на Комсомольском шоссе Фото: ОГИБДД по Комсомольску

ДТП произошло примерно в 17 часов 19 июля. 47-летний водитель вез 38-летнюю пассажирку по Комсомольскому шоссе в сторону проспекта Победы. В районе дома №108 мужчина потерял управление, и машина съехала с дороги, протаранив ограждение.

- Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. При аварии она получила травмы головы и колена, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Пассажирку забрали в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Они напоминают водителям и пассажирам о том, что пристегиваться ремнями нужно всегда, независимо от скорости движения или дальности поездки.

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