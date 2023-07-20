Под отключение света попали десятки домов в Биробиджане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Биробиджане произошло 20 июля. Без удобств остались жители пяти улиц. В мэрии города сказали, что о проблеме знают и уже работают над ее устранением.

- Отключение света в Биробиджане произошло из-за аварии на кабельной линии. Обрыв проводов оставил без электроэнергии дома на улицах Миллера, Чапаева, Дзержинского, Ленина и Студенческой. Аварийная бригада ДРСК уже работает на месте, - прокомментировали в администрации города.

Когда дадут свет в Биробиджане, еще не известно. Точных сроков специалисты не называют, но обещают сделать все возможное, чтобы поскорее вернуть электричество жителям города.

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