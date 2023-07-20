Малые реки расширят и расчистят в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании бассейнового совета Амурского бассейнового округа подняли вопрос расчистки и дноуглубления малых рек в Хабаровском крае. Проблема стоит в регионе остро. В последнее время случаи подтопления территорий участились и требуют немедленного вмешательства. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил организовать работу, которая позволит предотвратить негативное влияние вод.

Минприроды вместе с администрацией Хабаровска уже начали расчищать и углублять дно реки Правая Березовая, которая протекает в Железнодорожном районе города. Работы обойдутся больше чем в семь миллионов рублей. Закончить их планируется до конца 2024 года.

С 2023 по 2025 год также будут расчищены Черная речка, Гнилая падь, Полежаевка, Силинка, Кия и Красная речка. На эти цели выделят 130 миллионов рублей.

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