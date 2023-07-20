Телемедицина развивается в Хабаровском крае Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

В Хабаровском крае широко используются технологии телемедицины для проведения удаленных консультаций. За первое полугоде врачи приняли уже 3 351 пациента, 3 204 из них получили помощь. Благодаря телемедицине медики могут установить, нужно ли выезжать на вызов, как срочно человеку нужна помощь. Встречаются экстренные случаи, когда для эвакуации человека привлекается санавиация.

- Телемедицина позволяет точнее интерпретировать медицинские данные, выбрать лечение. Часто после консультации врачи стабилизируют состояние пациента, а далее переводят его в учреждение, где консультировались, – рассказал замминистра здравоохранения Алексей Веселов.

Удаленный «прием» пациентов позволил сэкономить больше 27 миллионов рублей за полгода. Эту сумму направят на совершенствование системы оказания медпомощи.

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