Одаренная молодежь получит стипендию губернатора в Хабаровском крае Фото: Антон Шевченко

С 1 августа 2023 года 30 юных жителей края будут каждый месяц в течение года получать стипендии за успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве. В этом году выплаты присвоены ученикам школ искусств и участникам творческих коллективов из Хабаровска и Комсомольска, Амурского, Ванинского, Советско-Гаванского, Солнечного и Хабаровского районов.

- Губернаторские стипендии служат признанием таланта, стимулом для развития и достижения новых высот, - сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Стипендии назначают по итогам учебного периода. Их могут получить ученики школ, студенты, участники краевых, всероссийских и международных творческих конкурсов, фестивалей и олимпиад.

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