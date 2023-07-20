Презентация азбуки Хабаровска прошла в Музее истории города Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице планируют выпустить азбуку «Хабаровск от А до Я». Презентация книги прошла в Музее истории города. Издание будет посвящено истории Хабаровска и всего края.

Приглашенными гостями на презентации стали школьники, которые работали над наполнением азбуки. Они рисовали картинки, писали стихи и тексты. Всего в создании книги участвовали больше 100 человек. Первыми азбуки получат первоклассники. Также издание будет передано в библиотеки города и в советы ветеранов.

- Очень приятно, что меня пригласили на презентацию. Я нарисовала Амур, он расположен на первой странице азбуки. Я считаю, что создать такую книгу - прекрасная идея. У меня в этом году брат пойдет в первый класс, поэтому я была очень рада поучаствовать в разработке, - сказала Светлана Тартачакова, ученица школы №12.

Авторам азбуки «Хабаровск от А до Я» также вручат подарочные экземпляры. У их рисунков и стихотворений будут подписи с именами авторов.

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