Не сделал выводов: в Николаевске осудили любителя пьяного вождения

Мужчину лишили свободы за вождение в пьяном виде в Николаевске-на-Амуре Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

33-летний житель Николаевска отправится в колонию за любовь к пьяному вождению. Его дважды ловили с перегаром за рулем. После первого он отделался административкой, но во второй раз рецидивиста решили наказать жестче.

- В феврале 2023 года мужчина, уже будучи осужденным за управление в состоянии опьянения, снова сел за руль пьяным, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Управление авто в состоянии опьянения лицом, подвергнутым наказанию». Его приговорили к году и четырем месяцам колонии общего режима. Кроме того, любителю спиртного запретили садиться за руль на четыре года и три месяца.

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