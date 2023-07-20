Оперативники уничтожили более 2500 кустов запрещенных растений в Хабаровском районе
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Оперативные сотрудники по контролю за оборотом наркотиков уничтожили более 2500 кустов дикорастущей конопли. Рейд прошел в Хабаровском районе в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2023».
Растения занимали участок общей площадью 60 квадратных метров. Их обнаружили в лесополосе, граничащей с населенными пунктами. Все растения, содержащие наркотические вещества, были вырваны и сожжены на месте. Общий вес кустов составил 60 килограммов.
- Очаг произрастания каннабиса был выявлен сотрудниками совместно с коллегами из ПУ УФСБ России по Хабаровскому краю, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Такие же мероприятия по выявлению и уничтожению запрещенных растений проходят и в других районах региона. Все найденные очаги будут ликвидированы.
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