Оперативники уничтожили более 2500 кустов запрещенных растений в Хабаровском районе Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Оперативные сотрудники по контролю за оборотом наркотиков уничтожили более 2500 кустов дикорастущей конопли. Рейд прошел в Хабаровском районе в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2023».

Растения занимали участок общей площадью 60 квадратных метров. Их обнаружили в лесополосе, граничащей с населенными пунктами. Все растения, содержащие наркотические вещества, были вырваны и сожжены на месте. Общий вес кустов составил 60 килограммов.

- Очаг произрастания каннабиса был выявлен сотрудниками совместно с коллегами из ПУ УФСБ России по Хабаровскому краю, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Такие же мероприятия по выявлению и уничтожению запрещенных растений проходят и в других районах региона. Все найденные очаги будут ликвидированы.

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