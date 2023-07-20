Расчистку реки Эльбан завершили досрочно в Хабаровском крае Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов края

В Хабаровском крае состоялось заседание бассейнового совета Амурского бассейнового округа. На нем обсудили решение проблем расчистки и дноуглубления малых рек. Работы проводятся из-за участившихся случаев подтопления территорий.

- Совместно с администрацией Хабаровска приступили к расчистке русла реки Правая Березовая в Железнодорожном районе, работы закончат до конца следующего года. На их осуществление выделено семь миллионов рублей, - рассказали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Также на заседании обсудили будущие мероприятия на 2023 год и период с 2024 по 2026 годы. В рамках федерального проекта будут также расчищены реки Черная речка, Гнилая падь, Полежаевка, Силинка, Кия, Красная речка. На эти цели выделено 130 миллионов рублей. Уже удалось досрочно завершить аналогичные работы на реке Эльбан.

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