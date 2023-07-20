Сергей Лукьяненко приедет в Хабаровск в августе Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 августа в Хабаровске состоится фестиваль «Книжные маяки России». Новый проект «Читающий август» охватит 70 регионов, в том числе Хабаровский край. Так, в город приедет «Книжный поезд», который привезет именитых отечественных писателей на мероприятие. В их числе будут создатель «Дозоров» Сергей Лукьяненко, Андрей Максимов, Александр Мясников, Николай Ютанов, Яков Сомов и другие.

Программа фестиваля рассчитана на посещение знаковых для библиотечного и писательского сообщества мест: площадь Ленина, библиотеки, Амурский мост и Амурский утес и другие.

С 18:15 жители города смогут лично встретиться с любимыми писателями. Мероприятия пройдут в Дальневосточной государственной научной библиотеке и Гродековском музее. До этого в городе будет идти развлекательно-познавательная программа. Тем же вечером «Книжный поезд» уедет во Владивосток.

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