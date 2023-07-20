С осторожностью выходить на улицу рекомендуют жителям Хабаровска 21 июля Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Конец рабочей недели запомнится жителям города изнуряющей жарой. Погода в Хабаровске 21 июля будет переменчивой. К обеду ожидается небольшой дождь, из-за чего во второй половине дня повысится влажность воздуха. От этого будет казаться, что на улице еще жарче, чем есть на самом деле.

Колебания температуры ночью составят +19…+21 градус. Днем воздух разогреется до +31…+33 градусов. Из-за сильной жары жителям Хабаровска рекомендуют меньше бывать на улице. Выходя на солнце, нужно надевать головной убор и пить больше воды.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Никаких погодных аномалий 21 июля не ожидается.

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