Подростки на мопеде ночью устроили ДТП в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Летние ночи - идеальное время для прогулок, которое особенно нравится подросткам. Но часто нахождение детей на улице без родителей может быть чревато последствиями. Как, например, в Солнечном районе, где подростки на мопеде устроили ДТП.
Авария произошла 20 июля около 00:40 в поселке Горин около дома №3 по улице Комсомольской.
- Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, управляя мопедом, не справился с управлением и совершил падение на проезжую часть дороги, - рассказали в отделе МВД России по Солнечному району.
Подросток был не один. С ним ехал товарищ на год его старше. Тот получил травмы, парня отправили в больницу, где за ним присматривают врачи.
Полиция организовала проверку. Сотрудники ГИБДД напоминают - в случае если ребенок стал виновником аварии, ответить за его поступки придется родителям или опекунам.
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