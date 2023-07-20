Подростки на мопеде ночью устроили ДТП в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летние ночи - идеальное время для прогулок, которое особенно нравится подросткам. Но часто нахождение детей на улице без родителей может быть чревато последствиями. Как, например, в Солнечном районе, где подростки на мопеде устроили ДТП.

Авария произошла 20 июля около 00:40 в поселке Горин около дома №3 по улице Комсомольской.

- Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, управляя мопедом, не справился с управлением и совершил падение на проезжую часть дороги, - рассказали в отделе МВД России по Солнечному району.

Подросток был не один. С ним ехал товарищ на год его старше. Тот получил травмы, парня отправили в больницу, где за ним присматривают врачи.

Полиция организовала проверку. Сотрудники ГИБДД напоминают - в случае если ребенок стал виновником аварии, ответить за его поступки придется родителям или опекунам.

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