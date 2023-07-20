Больше 60 килограммов наркокустов сожгли в селе в Хабаровском крае

Больше 60 килограммов наркокустов сожгли в селе Хабаровского крае Фото: МВД Хабаровского края

Настоящую плантацию конопли сожгли полицейские в Хабаровском районе. В лесу рядом с одним из сел они нашли больше 2500 кустов запрещенного растения.

- В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2023» в ходе совместных мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Хабаровскому району совместно с коллегами из ПУ УФСБ России по Хабаровскому краю, выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Кусты росли на площади 60 квадратных метров. Их общий вес превысил 60 килограммов. Каждый листик, содержащий в себе запрещенное вещество, уничтожил огонь. Сейчас подобная работа идет и в других районах Хабаровского края.

В противном случае может произойти так, что кто-то обнаружит растения и решит их использовать для себя.

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