Роддома №№1, 2 и 4 планируют объединить в Хабаровске

Роддомы №№1, 2 и 4 планируют объединить в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске планируют объединить три роддома в один. Речь идет об учреждениях №№1, 2 и 4. Об этом сообщил зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Сейчас роддома работают не в полную силу из-за того, что в регионе снизилась рождаемость. Объединение поможет улучшить доступность и качество медицинской помощи.

Причиной тому стала демографическая ситуация в регионе. Рождаемость в Хабаровском крае снизилась значительно, перинатальный центр в городе загружен чуть больше, чем наполовину, чего уж говорить об остальных родильных домах.

- Роддома №2 и №4 не имеют полноценных отделений реанимации и находятся в очень старых и мало приспособленных для таких процессов зданиях. Нужно делать помощь высокотехнологичной и создавать нормальные условия для родовспоможения, - сказал Евгений Никонов.

В роддомах хотят сократить административно-управленческий персонал и расширить количество вакансий для врачей, создав при этом условия для обучения студентов вузов и колледжей.

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