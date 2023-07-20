Памятник Геннадию Невельскому установят в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске планируют установить памятник Геннадию Невельскому - морскому офицеру и исследователю регионов Дальнего Востока. Общественную инициативу поддержало правительство, оно заключило договоренность с хабаровским отделением общества охраны памятников истории и культуры. Стороны решили сотрудничать в этом вопросе.

- Автор проекта - Александр Иулианович Рукавишников, народный художник РФ, заслуженный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств, профессор, - рассказали в администрации города.

Уже прошло заседание рабочей группы по этому вопросу. На нем представители общественников, творческих союзов и властей решили открыть сбор средств на возведение скульптуры. Каждый, кто считает нужным и важным увековечивание памяти Невельского, который внес немалый вклад в развитие истории региона и Дальнего Востока в целом, может отправить на расчетный счет общества охраны памятников любую сумму. Реквизиты следующие:

ИНН / КПП 2721023079 / 272101001

Расчетный счет - 40703810408010000009

Филиал дальневосточный ПАО БАНКА ФК «Открытие», Хабаровск

Цель сбора средств - на памятник Геннадию Невельскому.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.